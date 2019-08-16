Дональд Трамп не перестает удивляться миру и удивлять собою мир. Сразу несколько источников рассказали журналистам, что американский президент живо интересовался идеей приобретения Гренландии Соединенными Штатами Америки и даже поручал персоналу Белого дома изучить этот вопрос. Естественно, эта необычная новость взбодрила мировые СМИ.

Альберту Эйнштейну приписывают полушутливую фразу, что там, где специалист знает, что может быть и чего не может, и даже не пытается, там дилетант, который про это не знает, делает открытия. Трамп уже не раз подвергал сомнению, казалось, непреложные истины и, надо сказать, иногда ему удавалось их опровергать. Прямое тому свидетельство – его избрание президентом, вопреки всем правилам, по которым долгие годы жил вашингтонский истеблишмент. Вот и мысль о прирастании Америки территорией за счет огромного европейского острова в XXI веке могла прийти в голову только президенту с очень специфическим мышлением.

Пока неизвестно, кто был тем человеком, кто заинтересовал знаменитого девелопера перспективами приобретения и освоения Гренландии, но Трамп явно загорелся идеей. По свидетельствам источника, американскому президенту рассказали, что самый большой остров в мире влетает Дании в копеечку, и это действительно так: больше половины бюджета острова дотируется из Копенгагена. Но то, что датчанам бремя, для богатой Америки карманные расходы. Почему бы не подумать об этом?

Пишут, советники Трампа разошлись в мнении, насколько может быть интересна Гренландия Соединенным Штатам. Кто-то говорил, что это открывает доступ к огромным подземным ресурсам, правда, непонятно, к каким: добыча цинковой и свинцовой руды тут давно свернута, а ничего другого не обнаружено. Главное, чем занимаются немногочисленные местные жители – ловля рыбы.