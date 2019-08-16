200 птиц погибли из-за воздушных змеев в Индии
Двести птиц погибли на праздновании дня независимости Индии из-за запуска воздушных змеев, сообщает местная газета Hindustan Times.
Отмечается, что в период с 13 по 15 августа в одну из ветеринарных клиник Дели привезли более 700 птиц с различными ранениями, 200 из них погибли. Животные были искалечены китайскими «боевыми» воздушными змеями, которые украшаются стеклом и металлом.
Уточняется, что больше всего среди пострадавших птиц оказалось голубей и орлов.