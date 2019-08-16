Столкновения на границе Израиля и Палестины
Израильская армия сообщила о запуске ракеты из соседнего сектора Газа на фоне очередных палестинских протестов на границе.
Согласно данным военных, ракета не достигла территории Израиля благодаря системе ПРО «Железный купол» и была сбита в воздухе.
Тем временем представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кидра сообщил о 63 пострадавших в результате столкновений на границе Израиля и сектора Газа. По его словам, израильская армия ранила боевыми пулям 20 палестинцев.