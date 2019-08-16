Британия осудила ракетные запуски КНДР

Замглавы МИД Великобритании по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Хезер Уилер прокомментировала серию ракетных испытаний в КНДР на прошедшей неделе.

По ее словам, запуски баллистических ракет вызывают сожаление и нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

Лондон призвал Пхеньян вернуться на путь денуклеаризации, начало которому было положено после первой встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Уилер подчеркнула, что КНДР должна возобновить диалог с США, несмотря на противоречия по санкциям. Она также исключила отмену санкций ООН до тех пор, пока запуски будут продолжаться.

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