Британия осудила ракетные запуски КНДР
Замглавы МИД Великобритании по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Хезер Уилер прокомментировала серию ракетных испытаний в КНДР на прошедшей неделе.
По ее словам, запуски баллистических ракет вызывают сожаление и нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.
Лондон призвал Пхеньян вернуться на путь денуклеаризации, начало которому было положено после первой встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.
Уилер подчеркнула, что КНДР должна возобновить диалог с США, несмотря на противоречия по санкциям. Она также исключила отмену санкций ООН до тех пор, пока запуски будут продолжаться.