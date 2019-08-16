Генпрокуратура предлагает брать пример с Норвегии

Распространение в СМИ сообщений о суицидах негативно влияет на психологию людей, особенно молодежи. В некоторых случаях отчаявшиеся люди видят выход в самоубийстве, и подобные публикации в средствах массовой информации сразу же привлекают их внимание. Об этом АзерТАдж заявил глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

Эльдар Султанов заявил, что Генпрокуратура категорически против предания широкой гласности случаев самоубийств.

«Особо должен отметить, что, по данным авторитетных международных организаций, расследующих случаи самоубийств, подача в ряде случаев в средствах массовой информации фактов суицида как сенсации и выпячивание их, подробное и детальное описание способов совершения этих случаев, а также представление самоубийства как единственного пути выхода из сложной ситуации, в которой оказались люди, приводят к тому, что у лиц, которые по некоторым причинам предрасположены к суициду, формируется решимость покончить с собой, что способствует совершению подобных поступков», - сказал он.

По его словам, при анализе причин самоубийств было установлено, что они были совершены в основном на почве семейных конфликтов, в связи с психическими и другими заболеваниями, одиночеством людей после смерти членов их семьи и близких родственников, вызванными этим чувствами скорби и печали, неудачными любовными отношениями, злоупотреблениями наркотиками и алкоголем.

«Абсолютно неверно увязывать случаи суицида с экономическим положением страны. Так, несмотря на то, что Норвегия является одной из самых развитых стран мира по объему валового внутреннего продукта на душу населения, в этой стране число самоубийств, приходящихся на каждые 100 тысяч человек населения, чрезвычайно высоко. Однако действующие в этой стране СМИ вообще не освещают случаи суицида», - отметил Э. Султанов.

Эльдар Султанов также сообщил, что в Азербайджане число суицидов, приходящихся на каждые 100 тысяч человек, меньше, чем в странах Европы и СНГ. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, опубликованным в 2018 году (по 2000-2016 годам), если в европейских государствах число суицидов на каждые 100 тысяч человек населения составило в Литве 31,9, России - 31, Беларуси - 26,2, Норвегии 12,2 и пр., в Азербайджане эта цифра составляет 2,6 человека.