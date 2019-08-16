Эльмир Алиев, Баку – Тель-Авив - Баку 00:50

Во время полета из Тель-Авива в Баку президент «Нефтчи» Кямран Гулиев ответил на вопросы находившихся на борту журналистов, среди которых был и корреспондент haqqin.az. Естественно, большинство вопросов касалось прошедшего матча с «Бней Йегудой», в котором «Нефтчи» проиграл 1:2 и выбыл из Лиги Европы.

«В целом еврокубковые матчи сильно отличаются от игр национального чемпионата, - говорит президент клуба, подводя итоги выступлению «Нефтчи» в турнире. - Здесь кубковая система. Раунд состоит из двух матчей. В еврокубках если ты не настроился даже ни на матч, а хотя бы на какой-то отрезок игры, то это будет тебе дорого стоить. У каждой минуты тут своя цена. Молдавская «Сперанца», которую мы прошли в 1-м раунде, была слабее нас, и это в определенной степени давило на команду. «Арсенал» был чуть выше нас – и по бюджету, и по уровню чемпионата, в котором он играет. На игры с тульским клубом «Нефтчи» настроился и потратил все силы, а вот во встречах с «Бней Йегудой» игроки чисто психологически не смогли подготовиться, не осознали всей ответственности. Большую часть обоих матчей с израильтянами мячом владели мы, но нам противостояла команда с хорошо организованной обороной. Возможно, где-то «Нефтчи» не хватило концентрации. Есть такой термин «автобус». Некоторые тренеры умеют ставить «автобус», который очень сложно пробить. Но дело, конечно, не только в этом. Как я уже сказал, мы были не готовы психологически. С «Бней Йегудой» мы играли через неделю после второго матча с «Арсеналом». Видимо, были допущены пробелы при подготовке к играм с израильтянами. «Бней Йегуду» можно и нужно было побеждать».

При этом Кямран Гулиев считает, что не стоит делать трагедии из этого проигрыша – все-таки задачу-минимум «Нефтчи» выполнил. «Мы прошли «Сперанцу», а после побед над «Арсеналом» у команды проснулся аппетит. Далее состоялась жеребьевка раунда плей-офф, которая предвещала нам встречу там с победителем пары «Мальме» (Швеция) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина). Перед нами, скажем так, слегка приоткрылась дверь группового этапа. Поэтому мы еще больше огорчены, что не смогли пройти «Бней Йегуду». Очень хотели порадовать болельщиков, которые следовали за командой в Кишинев и Тулу, чтобы поддержать ее. Хочу поблагодарить их. Всего мы сыграли в Лиге Европы шесть матчей и лишь в одной игре потерпели поражение, да еще и с разницей в один мяч. Наши победы доставили радость болельщикам. Когда весь стадион зажег фонари своих телефонов во время игры с «Арсеналом»… Это было нечто неописуемое. Надеюсь, что когда-нибудь увижу такое вновь. Сейчас фанаты имеют право быть недовольными. Но мне бы хотелось, чтобы болельщики и дальше так поддерживали нас. Жизнь на этом не закончилась. Это станет для нас опытом». Для главного тренера «Нефтчи» Роберто Бордина это была вторая еврокубковая кампания в бакинском клубе. По мнению президента, на этот раз особо винить в чем-то итальянского специалиста не приходится. «Прошлым летом мы потерпели фиаско, проиграв 0:4 в Венгрии. А в этом сезоне, как я уже сказал, задача-минимум была выполнена. Поэтому неправильно обвинять только одного Бордина. В этом поражении виноваты мы все. Хотя на поле выходит не руководство клуба, не тренер, не болельщики и не журналисты. На поле выходят футболисты. Думаю, они сделают выводы из этого проигрыша. Я не верю, что «Нефтчи» последних лет смог бы пройти «Арсенал». Нынешняя команда это сделать смогла. Было видно, что команда выросла, но нельзя останавливаться на достигнутом».