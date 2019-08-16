В отчете Central Banker Report Cards 2019, подготовленном журналом Global Finance, председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов обосновался в категории "B" рейтинга председателей центральных банков мира. В этом году в список, который составляется ежегодно, вошли председатели центробанков 94 стран. Главных банкиров оценивают по шкале от "A" до "F", учитывая их успехи в вопросах контроля инфляции, целей экономического развития, стабильности курса.

Прежде чем перейти к основной теме отметим, что означает категория "B" рейтинга главных банкиров мира: хорошо это или плохо? Так, к категории "A" журнал относит лучших банкиров, а главы центробанков с самыми плохими результатами относятся к категории "F". В таком случае категория "B", в которую включен Рустамов, может считаться вполне приличной, так как находится в рейтинге лишь на ступень ниже лучшей категории и далеко от худшей. К тому же надо учесть и такой фактор, что вовсе не все главы центробанков стран мира включены в этот рейтинг вообще. К примеру, председатель банка Армении не попал в этот список, что может лишний раз доказать, насколько ему далеко до нашего главного банкира, а его стране – до Азербайджана.

Итак, Эльман Рустамов обосновался в категории "B", которую он занимал и в 2018 году. Он стабильно сохраняет стабильный рейтинг в мировом масштабе, как и курс нашего маната. Не случайно, видимо, эксперты Central Banker Report оставили его место в списке без изменений. Конечно, иностранные специалисты вряд ли лично знакомы с этим человеком, рейтинг его они определяют по конкретным цифрам, которые выставляет на обсуждение общественности сам центробанк. Так что та стабильность, которой придерживаются эксперты, характеризует лишь такую же стабильную работу нашего центробанка – оценка, данная главному банкиру, как зеркало отражает деятельность возглавляемого им Центрального банка.

А Центробанку действительно есть чем похвастаться, и haqqin.az об этом много писал. А чтобы нас не обвиняли в предвзятости, вкратце отметим, что совсем недавно международное рейтинговое агентство Moody`s изменило прогноз по банковской системе Азербайджана на "позитивный" со "стабильного". Правда, агентство подчеркивает, что основными факторами, повлиявшими на присвоение «позитивного» прогноза банковскому сектору, являются продолжающийся экономический рост и беспрецедентная поддержка домохозяйств со стороны государства. Но государством управляет стабильная команда, возглавляемая президентом Ильхамом Алиевым. А в эту команду, придавшую стабильной системе позитивный характер, входит, конечно, и главный банкир. Может, в следующем году Central Banker Report повысит и его рейтинг.

Но стоит ли об этом сожалеть? В этом году в категорию "A" списка Central Banker Report вошли главы центробанков Австралии, Гондураса, Исландии, Кувейта, Ливана, Мексики, Марокко, России, Южной Кореи и Тайваня. Честно говоря, трудно судить об их работе – слишком далеки они от нас, и слишком мало мы знаем о их работе. Зато неплохо знакомы с ситуацией в соседней Грузии. Ее лари сильно лихорадит, а президент Нацбанка страны Коба Гвенетадзе не может ее удержать даже с помощью многомиллионной валютной интервенции. А грузинский главный банкир числится как раз в категории "A" этого списка.

Вот и напрашивается вывод: а нужен ли нам в принципе главный банкир с растущим рейтингом при слабеющем манате? Ответ, думается, может быть только однозначным – нет. Высокие международные рейтинги и прочие регалии наших чиновников, конечно, радуют общественность страны. Но только в том случае, когда они четко отражают реальное положение. Вот и напрашивается мысль, а может и не надо нашему главному банкиру добиваться более высоких рейтингов. Пусть уж лучше ведет он стабильно свою денежную политику с позитивными переменами. А рейтинги сами найдут его…