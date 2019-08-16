США снабдят Тайвань истребителями F-16

В администрации президента США Дональда Трампа анонсировали поставку Тайваню партии истребителей F-16.

Отмечается, что вопрос о поставках десятков военных самолетов передан на рассмотрение комитета по иностранным делам Палаты представителей и Сената.

Общая стоимость контракта оценивается в $8 млрд. Вашингтон также намерен заключить контракты более чем на $2,2 млрд на поставку танков Abrams 250 и переносных зенитных ракетных комплексов FIM-92 Stinger.

Как сообщает CNN, официального обращения в Конгресс по поводу сделки пока не поступало, информация остается на уровне СМИ.