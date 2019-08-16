США решили арестовать иранский танкер

Отмечается, что суд по округу Колумбия постановил, что танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации из-за нарушения закона США «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», а также в связи с обвинениями в банковском мошенничестве, отмывании денег и финансировании терроризма, пишет ТАСС.

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара. Об этом заявили в американском Минюсте.

Ранее Госдеп США пообещал «последствия» для всех, кто связан с танкером Grace 1. По словам официального представителя ведомства Морган Ортагуса, судно перевозило в Сирию нефть из Ирана в интересах Корпуса стражей исламской революции, объявленного США террористической организацией.

Вчера же Reuters сообщило, что Grace 1 будет переименован. Согласно официальному заявлению из Ирана, танкер поднимет иранский флаг и будет называться Adrian Darya.

4 июля власти британского Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, который они заподозрили в нарушении санкций Евросоюза против Сирии. 15 августа власти Гибралтара освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».