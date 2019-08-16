Икрам Нур, автор haqqin.az 09:44

Аудиторское агентство Египта объявило, что уровень бедности в стране в 2017-2018 годах достиг 32,5 процента. В 2016 году уровень бедности составлял 27,8%. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси призывает жителей страны к терпеливости и вере в то, что их экономическое положение обязательно улучшится.

А между тем за исходящей из президентского дворца оптимистической риторикой скрываются глубокие тревожные социальные и экономические реалии. В апреле 2019 года, по оценкам Всемирного банка, 60 процентов египтян были либо «бедными», либо находились в опасной близости к этому состоянию. Впрочем, и без статистических выкладок египетский средний класс чувствует, что его положение ухудшается. С приходом к власти военных обещанная ими «эра процветания» так и не наступает. Население прирастает на два миллиона человек в год, а бюджет подобно шагреневой коже сокращается, при этом - внешняя задолженность страны постоянно растет. В таких условиях действительно остается либо верить в светлое будущее, либо впадать в депрессию, либо опять - на площадь Тахрир, в надежде, что в этот-то раз выбор нового руководства окажется более удачным. Видение будущего страны у Сиси возможно и верное - запустить каскад мега-проектов, которые станут локомотивами египетской экономики. Тем более, что перед Каиром открываются новые и захватывающие перспективы в нефтяной и газовой сфере - отказ от импорта и возвращение статуса экспортера газа, строительство совместно с Израилем завода по производству СПГ и так далее. Вопрос только в том, когда эти проекты начнут давать отдачу, которую сможет реально ощутить в своих карманах население Египта - и это самый тонкий момент. Поскольку история и современность полны примеров как раз обратного - мега-проекты и сырьевое изобилие превращались в источник обогащения небольшой группы лиц. Именно они поглощали ресурсы и прибыль - а все остальное население морковь, кукурузу, ну и прочие злаки, в зависимости от географического положения страны. В Египте все осложняется тем, что там уже есть коллективный олигарх - армия. Сразу после прихода к власти египетский президент заявил, что «вынужден» будет сохранить значительную роль вооруженных сил в экономике страны. Поскольку именно они смогут реализовать столь необходимые Египту мега-проекты в три-четыре раза быстрее, чем «эти штатские». Пятилетка за три года, так сказать.

Однако в сентябре 2017 года специалисты Международного валютного фонда - что бы ни говорили об этой организации, а профессионалы там работают штучные, высококлассные и компетентные - опубликовали документ-предупреждение для Каира. О том, в частности, что нынешний уровень «участия организаций, входящих в Министерство обороны» в экономике страны категорически препятствует созданию рабочих мест и развитию частного сектора, давит основу основ - мелких предпринимателей и «малый» бизнес. Естественно, египетский президент вынужден был давать отпор подобным нападкам на тех, кто является фундаментом режима, а потому в мае 2019 года Сиси выступил с утверждением, что роль военных в египетских мега-проектах является чисто «надзорной». Чем сделал только хуже, поскольку оппоненты с ходу ткнули его в ситуацию с принадлежащей военным компанией El Arish Cement Co. На международный кредит в сумме миллиард долларов она выстроила крупнейший в Египте цементный завод, производительностью 79 миллионов тонн. Причем, емкость всего (!) египетского рынка цемента - 52 миллиона тонн. И на экспорт не отправишь - спроса особого нет. Похожий казус произошел и с Суэцким каналом, точнее - с проектом его расширения. Которому сразу был придан статус стратегического и который презентовался как важное средство, чуть ли не панацея от разразившегося в 2014 экономического кризиса.

Тогдашний глава Агентства Суэцкого канала Мухаб Мамиш заявлял, что доходы от реализации этого мега-проекта составят примерно 100 миллиардов долларов в год. Чтобы лучше понимать эту цифру - приведу для сравнения еще пару: общий объем египетской экономики в 2018 году составлял 249 миллиардов долларов, а общий доход от эксплуатации Суэцкого канала за этот же год достиг 5,7 миллиарда долларов. Расширение Суэцкого канала в основном финансировалось за счет выпуска местных облигаций с процентной ставкой 12 процентов. Примерно по той же схеме, по которой Эмомали Рахмон собирал деньги на строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане. Даже рекламная кампания Каира и Душанбе строилась на одном и том же основном посыле - «покупая облигации, ты исполняешь патриотический долг». Собственно, и итог был схожим. Проект не принес ожидаемых выгод, да и доходы от канала не только не выросли, но еще и упали, вернувшись к прежнему уровню только через четыре года. Что сделали египетские власти, чтобы смазать негатив от такого печального результата? Правильно - закатили шикарную церемонию открытия, вертолеты, эскадрилья F-16, военные в парадных мундирах, верблюды в украшенной сбруе. И Сиси весь такой в белом мундире, торжественно отчеканивший, что весь этот мега-проект был затеян для… поднятия морального духа египетской нации, а вовсе не для получения каких-то там денег или ощутимых экономических выгод. Дескать, «великий народ Египта» выше меркантильных соображений и настолько духовен, что деньги ему особо и не нужны. Ну а обязательства по кредитам Агентства Суэцкого канала - 600 миллионов долларов, погасили из государственного бюджета. И это не единичные казусы с мега-проектами, итогом чего стала огромная внешняя задолженность Каира и утрата им самостоятельности во внешней политике. На международной арене Египет теперь танцует тот репертуар, который нравится его кредиторам из монархий Персидского залива, ничего больше. А впереди - строительство самых больших в мире мечети и коптской церкви, самой высокой башни в Африке и самого большого «музея египетской цивилизации», и это - не считая подвесного моста Род-эль-Фараг, открытого в мае нынешнего года. Монументальность и размах поражают - наверное, именно так должны выглядеть пресловутые пирамиды фараонов в XXI веке.