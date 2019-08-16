Сильный пожар в одесском отеле: восемь погибших видео
В ночь на субботу в Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"Предварительно погибли восемь человек и пострадали 10 человек ", - отметили в пресс-службе, пишет издание Корреспондент.net.
Пожар возник в 01:34 на втором этаже гостиницы и охватил площадь около 1000 кв.м. Пожарным удалось ликвидировать возгорание,