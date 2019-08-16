Российские военные эксперты о продвижении азербайджанских сил в газахском направлении «Риск войны возрастает…»
Как сообщалось ранее, Государственная пограничная служба Азербайджана заявила о занятии нашими пограничниками новых тактических и стратегических позиций в Газахском районе на границе с Арменией, и укреплении на этих позициях, несмотря на постоянный обстрел противника. Распространившуюся два дня назад в СМИ данную информацию вчера подтвердил журналистам руководитель аппарата Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-майор Эльчин Ибрагимов.
По словам генерала, эти позиции позволили лучше контролировать боевые посты армянской армии в этом направлении и дороги, ведущие к этим постам.
Хотя Ибрагимов не раскрывает подробностей, сообщается, что подразделения дивизии «Газах» ГПС продвинулись в направлении горы Бабакар, а также получили возможность контролировать основные транспортные артерии на территории Армении, проходящие через данное направление.
Как сообщает haqqin.az, портал «Кавказский узел» поинтересовался мнением российских военных экспертов относительно продвижения азербайджанских пограничников в Газахском направлении. Российские эксперты и военные комментаторы считают, что этот шаг направлен на то, чтобы подтолкнуть Армению к возобновлению переговоров по Карабаху, но продвижение вперед позиций на границе также может привести к эскалации конфликта.
«В Газахском районе столкновения уже происходили, и в нынешних маневрах нет ничего нового», - сказал военный эксперт Павел Фельгенгауэр. По его словам, ситуация опасная, конфликт хотя и не находится в активной фазе, но тлеет, и военные действия постепенно распространяются на районы за пределами Карабаха. Эксперт отмечает, что стоит ждать эскалации конфликта в ближайшее время.
«По моему мнению, в настоящее время Россия предотвращает разгорание конфликта», - сказал Фельгенгауэр.
Эксперт отмечает, что президент Ильхам Алиев умело пользуется патриотическими настроениями азербайджанцев, демонстрируя военные успехи, продолжил военный журналист. «За годы противостояния у сторон накопилась взаимная ненависть. Однако с азербайджанской стороны она носит особенно непримиримый характер», - сказал Фельгенгауэр.
Член экспертного Совета офицеров России, военный политолог Александр Перенджиев считает, что продвижение в Газахском направлении ВС Азербайджана – шаг, рассчитанный на то, чтобы принудить Ереван к более реальным переговорам в Карабахе. По его словам, создавая угрозы на территориях вне зоны территориального конфликта, Азербайджан пытается найти пути давления на Армению с тем, чтобы та пошла на уступки.
Однако, как видно, российский военный эксперт не знает, что армянская армия все еще оккупирует азербайджанские территории и в этом направлении – до сих пор находятся под оккупацией шесть сел Газахского района.
По словам Перенджиева, позиция Еревана проста и понятна – уступать Нагорный Карабах он не собирается и на компромиссы не пойдет. «В этой связи Баку демонстрирует, что Азербайджан способен вернуть свои территории», - считает Перенджиев.
Он также отметил, что события на газахском направлении усилят напряженность, но не приведут к эскалации.
Другой российский военный эксперт Александр Гольц не исключил, что продвижение азербайджанских пограничников может стать поводом для серьезной эскалации конфликта и стать началом нового этапа военного противостояния.
«Разумеется, есть опасения. Это характерно для квазиконфликтов, когда одна из сторон начинает военные маневры, тем самым поднимая ставки. Затем другая сторона конфликта пытается его успокоить, но когда это не удается, то напряженность неминуемо возрастает», - отметил Гольц.