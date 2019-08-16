Фархад Мамедов 10:50

Как сообщалось ранее, Государственная пограничная служба Азербайджана заявила о занятии нашими пограничниками новых тактических и стратегических позиций в Газахском районе на границе с Арменией, и укреплении на этих позициях, несмотря на постоянный обстрел противника. Распространившуюся два дня назад в СМИ данную информацию вчера подтвердил журналистам руководитель аппарата Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-майор Эльчин Ибрагимов.

По словам генерала, эти позиции позволили лучше контролировать боевые посты армянской армии в этом направлении и дороги, ведущие к этим постам. Хотя Ибрагимов не раскрывает подробностей, сообщается, что подразделения дивизии «Газах» ГПС продвинулись в направлении горы Бабакар, а также получили возможность контролировать основные транспортные артерии на территории Армении, проходящие через данное направление. Как сообщает haqqin.az, портал «Кавказский узел» поинтересовался мнением российских военных экспертов относительно продвижения азербайджанских пограничников в Газахском направлении. Российские эксперты и военные комментаторы считают, что этот шаг направлен на то, чтобы подтолкнуть Армению к возобновлению переговоров по Карабаху, но продвижение вперед позиций на границе также может привести к эскалации конфликта.

«В Газахском районе столкновения уже происходили, и в нынешних маневрах нет ничего нового», - сказал военный эксперт Павел Фельгенгауэр. По его словам, ситуация опасная, конфликт хотя и не находится в активной фазе, но тлеет, и военные действия постепенно распространяются на районы за пределами Карабаха. Эксперт отмечает, что стоит ждать эскалации конфликта в ближайшее время. «По моему мнению, в настоящее время Россия предотвращает разгорание конфликта», - сказал Фельгенгауэр. Эксперт отмечает, что президент Ильхам Алиев умело пользуется патриотическими настроениями азербайджанцев, демонстрируя военные успехи, продолжил военный журналист. «За годы противостояния у сторон накопилась взаимная ненависть. Однако с азербайджанской стороны она носит особенно непримиримый характер», - сказал Фельгенгауэр. Член экспертного Совета офицеров России, военный политолог Александр Перенджиев считает, что продвижение в Газахском направлении ВС Азербайджана – шаг, рассчитанный на то, чтобы принудить Ереван к более реальным переговорам в Карабахе. По его словам, создавая угрозы на территориях вне зоны территориального конфликта, Азербайджан пытается найти пути давления на Армению с тем, чтобы та пошла на уступки. Однако, как видно, российский военный эксперт не знает, что армянская армия все еще оккупирует азербайджанские территории и в этом направлении – до сих пор находятся под оккупацией шесть сел Газахского района. По словам Перенджиева, позиция Еревана проста и понятна – уступать Нагорный Карабах он не собирается и на компромиссы не пойдет. «В этой связи Баку демонстрирует, что Азербайджан способен вернуть свои территории», - считает Перенджиев. Он также отметил, что события на газахском направлении усилят напряженность, но не приведут к эскалации.