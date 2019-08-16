Президент США провел совещание с руководителями JP Morgan, Bank of America и Citigroup в день наиболее серьезного обвала американского рынка акций в этом году. Об этом со ссылкой на осведомленные о ходе переговоров источники сообщил телеканал CNBC.

На фондовом рынке США в среду, 14 августа, произошло самое серьезное однодневное падение индекса Dow Jones в 2019 г. Поводом для ухудшения настроений на американском рынке стали опасения рецессии в США, а также ряде других развитых стран. Одним из главных факторов в ухудшении перспектив экономического роста продолжает оставаться торговая война, развязанная администрацией Трампа в отношении Китая.

По данным источников CNBC, Трамп был обеспокоен обвалом фондового рынка США и попросил глав JP Morgan, Bank of America и Citigroup "рассказать ему о состоянии экономики" в режиме конференцсвязи. Главы крупнейших банков США заявили Трампу о том, что ситуация в потребительском секторе остается "хорошей", но при этом она могла бы быть "еще лучше", если бы удалось достичь прекращения торговой войны США и Китая.

Джейми Даймон, Брайан Мойнихан и Майкл Корбат также сообщили Трампу о том, что торговый конфликт вносит неопределенность и ухудшает перспективы в плане капитальных затрат американских корпораций. Главные исполнительные директоры JP Morgan, Bank of America и Citigroup также поделились с президентом США мнением о том, что снижение процентных ставок со стороны ФРС на 0,25% не окажет существенного влияния на финансовый рынок США.