Синоптики о погоде: будет жарко
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода, ветер юго-восточный, сообщили haqqin.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха составит ночью 19-23, днем 30-34, в Баку ночью 21-23, днем 32-34 градуса тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем - 45-55%.
На пляжах Апшерона будет преобладать юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахил, Шихово) - 25-26 градусов тепла.