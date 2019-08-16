Россия отказалась выдать Армении беглого чиновника

Генпрокуратура России отказала армянским правоохранительным органам в выдаче бывшего депутата от Республиканской партии, экс-главы Службы принудительного исправления судебных актов Армении Миграна Погосяна, который был объявлен в розыск по обвинению в присвоении средств в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в субботу заявила пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян, передает ТАСС.

"Согласно информации Генеральной прокуратуры России, удовлетворение ходатайства об экстрадиции Миграна Погосяна в целях его привлечения к уголовной ответственности не сочтено возможным на основании статьи 19 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 1993 года", - написала Хачатрян в Facebook.

Она добавила, что данная статья конвенции может быть применена в случае, если запрос об экстрадиции противоречит суверенитету, безопасности или же законодательству одной из договаривающихся сторон.

Мигран Погосян был депутатом парламента Армении с 2017 по 2018 годы. До этого, с 2008 по 2017 годы, он занимал пост главы Службы принудительного исправления судебных актов. В апреле текущего года он был объявлен в розыск по обвинению в присвоении средств в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями.