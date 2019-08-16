В доме родственника Атамбаева нашли крупную сумму денег

При обысках в доме родственника бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обнаружена крупная сумма денег. Об этом сообщается на сайте МВД республики, пишет «Лента.ру».

Отмечается, что оперативные мероприятия были проведены в ночь на 9 августа в доме тестя сына Атамбаева, Сейита Атамбаева, в результате была изъята сумка, якобы оставленная Атамбаевым-младшим на хранение.

«В сумке были обнаружены 170 тысяч сомов, листы со списками людей, с указанием населенных пунктов, номерами телефонов, а также обнаружены записи с общими расходами на общую сумму 2 миллиона 225 тысяч сомов и 318 тысяч долларов США», — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, данные средства были израсходованы на организацию митингов и массовых беспорядков.