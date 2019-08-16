Микаел Минасян заявляет, что в апреле-мае 2018 года в Армении произошла не революция, которая объективно назрела, а смена власти. По его словам, "сейчас может начаться самое опасное – сформироваться глубокое общественное разочарование с крайне печальными последствиями, избежать этого можно, лишь осуществив реальную революцию". Действующему правительству во главе с Николом Пашиняном на фоне дефицита профессиональных кадров "не остается ничего иного, как прибегать к новым репрессиям с целью удержания власти".

Отвечая на вопрос, на самом ли деле он полагает, что Серж Саргсян также будет арестован, Микаел Минасян в интервью сказал: "Однозначно. Вся логика деятельности этой власти такова — обвинения и аресты. На сегодня существенная часть государственных ресурсов тратится на обвинения и аресты. Но проблема в том, что это более не работает".

По его словам, бурная реакция общественности на громкие аресты пошла на спад, настроения от этого уже не меняются, "тем более что во многих случаях складывается впечатление сделок, заключающих в себе коррупционные риски… В итоге как во внутреннем, так и во внешнем сегменте за 1,5 года не зафиксировано ни одной презентабельной истории успеха. Ее и не могло быть: погрязшие по колено в болоте никогда не смогут летать. А репрессии не могут продолжаться бесконечно, более того, если даже продолжатся, большинство начнет относиться к ним с глубоким разочарованием, поскольку наступает момент, когда надо говорить уже об ощутимом, предметном результате, а не гордиться количеством арестованных бывших президентов или иных чиновников", - написал Минасян.