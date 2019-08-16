Как сообщает пресс-служба ГТК, целью экзаменов стало формирование и усовершенствование института таможенного представительства, повышение знаний и навыков, действующих в этой сфере лиц, соответствие их деятельности существующему законодательству и международным стандартам.

В Государственном таможенном комитете (ГТК) были проведены очередные экзамены для специалистов по таможенному оформлению компаний, занимающихся таможенным представительством.

На экзаменах приняли участие первый заместитель председателя ГТК, генерал-майор таможенной службы Исмаил Гусейнов, заместитель председателя ГТК, генерал-майор таможенной службы Джавад Гасымов, начальники главных управлений и представители соответствующих структур.

Первый зампредседателя комитета Исмаил Гусейнов сообщил, что благодаря успешным экономическим реформам, проводимым под руководством Президента Ильхама Алиева, динамично развивается экономика страны, улучшается бизнес-среда, увеличиваются бюджетные доходы, а также повышается уровень жизни и благосостояние населения.

С целью расширения внешнеторговых возможностей, увеличения транзитного и логистического потенциала нашей страны, для простого и удобного ведения международной торговли и в таможенной системе осуществлен ряд инновационных реформ.

Далее были вручены пятилетние аттестаты лицам, успешно сдавшим экзамен первого августа этого года, после чего начался экзамен.

Отметим, что экзамены проводятся в рамках исполнения решения Кабинета министров «О правилах выдачи аттестатов, приостановлении и прекращении деятельности специалистов по таможенному оформлению», согласно утвержденной распоряжением председателя ГТК «Концепции по усовершенствованию таможенного оформления» и «Исполнительному и коммуникационному плану на вторую половину 2019 года, связанному с реформами в сфере внешней торговли по повышению благоприятности бизнес-среды и улучшению позиции Азербайджана в международных рейтингах». В целом, для получения специализированных аттестатов обратились до ста юридических лиц.

Также отметим, что согласно законодательству, в сфере таможенного представительства эту деятельность могут осуществлять только юридические лица, у которых должны быть специалисты, имеющие специализированный аттестат, выдаваемый ГТК. Аттестаты выдаются на пять лет и лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством, вносятся в соответствующий реестр.