Сотрудники оперативно-следственного управления Западного территориального главного управления Государственного таможенного комитета обнаружили в автомобиле Mercedes Benz Sprinter (99 ES 982) 90 мобильных телефонов, завезенных в Азербайджан контрабандным путем, сообщает пресс-служба ГТК.

Согласно сообщению, в управление поступила оперативная информация о том, что в данном автомобиле находятся мобильные телефоны, которые завезены в страну контрабандным путем. На основании этой информации машина была задержана на территории Товузского автовокзала, и был проведен ее досмотр. В ходе досмотра в грузовом отделении автомобиля были обнаружены мобильные телефоны. В целях проведения более тщательного досмотра автомобиль был доставлен во двор административного здания таможенного поста «Товуз».

В ходе досмотра в коробке были обнаружены 25 мобильных телефонов Samsung Galaxy A20, 25 телефонов Redmi Note 7, 10 телефонов Redmi 7, 9 телефонов Redmi 7A, 3 телефона Redmi Note 6 Pro, 6 телефонов Mi 8 Lite, 4 телефона Mi A2 Lite, 8 телефонов Mi Play , 35 коробок для мобильных телефонов, 15 штук USB, 15 зарядных устройств и 10 наушников.