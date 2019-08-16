Атака хуситов на нефтяное месторождение и НПЗ в Саудовской Аравии

Мятежники из йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в субботу заявили, что направили десять беспилотников со взрывчаткой для атаки нефтяного месторождения и нефтеперерабатывающего завода Шейба нефтяной компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии, сообщил представитель вооруженных сил хуситов телеканалу "Аль-Масира".

"Десять беспилотников атаковали месторождение и НПЗ в Шейбе, принадлежащих Aramco, на востоке королевства... Месторождение Шейба располагает крупнейшими запасами нефти в королевстве, которые составляют более чем миллиард баррелей", - сказал он.

Хуситы подчеркнули, что эта операция стала крупнейшей против удаленных от границы с Йеменом объектов Саудовской Аравии с момента вступления королевства в войну в Йемене весной 2015 года.

Представитель мятежников предупредил, что они готовы предпринять более масштабные операции против объектов в Саудовской Аравии, если "агрессия против Йемена не прекратится".

Он призвал все компании и гражданских лиц держаться подальше от жизненно важных объектов в Саудовской Аравии, которые могут подвергнуться ударам в любое время.

"Список целей вооруженных сил Йемена расширяется день ото дня", - заявил он.

Власти Саудовской Аравии и возглавляемая ею арабская коалиция пока никак не прокомментировали заявление хуситов.