Один из самых информированных представителей армянской элиты, М.Минасян также обнародовал информацию о готовящемся аресте нескольких армянских генералов. В частности, речь идет о нейтрализации бывшего заместителя командующего Оккупационной армии Карабах а Самвела Карапетяна, «о чем свидетельствует утечка в западных СМИ, в частности, статья Русской службы ВВС про расстрел манифестации в 2008 году». Это делается, согласно мнению бывшего посла, с целью заставить молчать военную элиту.

При этом Минасян не исключил, что арестован будет и он сам. По его словам, с самого момента формирования новой власти начались проверки всех компаний, связанных с ним и его близкими.

"Проверили все возможное и касающееся всех возможных периодов. До сих пор безуспешно, но это не значит, что они перестали искать. В конце концов, это вопрос времени. Как говорится, если есть человек, то на него всегда найдется статья, а в правоохранительной системе найдется кто-нибудь, кто по заказу сверху сошьет дело", - отметил Минасян.

Он уверен, что возбуждение против него уголовного дела сейчас станет прямым политическим заказом, что, кстати, в высшей степени предсказуемо.

А реальные вызовы, стоящие перед нашей родиной, требуют решения с каждым часом. «Настала пора рушить все мифы», - резюмирует Минасян.

Минасян обвинил Пашиняна в последовательном уничтожении ценностной системы страны.