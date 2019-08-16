В Москве оппозиция проводит одиночные пикеты

Несколько одиночных пикетов, не требующих по закону согласования с властями, проходят в субботу в центре Москвы, передает РИА Новости.

О намерении провести одиночные пикеты в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы ранее заявляли ряд муниципальных депутатов от партии "Яблоко".

В 14.00 одиночные пикеты начались в трех местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.

Протестующие держат в руках плакаты в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и задержанных за участие в беспорядках на несанкционированных акциях.

Как передает корреспондент РИА Новости, обстановка на одиночных пикетах спокойная, сотрудники полиции не препятствуют проведению акций.