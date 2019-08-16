… И зарплату будут выдавать в криптовалюте наш комментарий
Как и прогнозировал haqqin.az, каждая заявка на криптовалюту без привязки к конкретным странам, обречена. Даже Libra, заявленная таким гигантом, как Facebook Inc., была встречена в штыки центробанками ведущих стран и международными финансовыми институтами. Но стремление мировой общественности к замене бумажных купюр на криптовалюту делает свое дело. И о виртуальной валюте говорят уже конкретные страны, которые вполне спокойно внедряют ее на своей территории.
Так, Народный банк Китая объявил, что уже близок к выпуску собственной криптовалюты. Правда, конкретные сроки еще не названы, но в КНР работают над созданием национального цифрового актива с прошлого года. Прототип эмитированной центробанком цифровой валюты (CBDC) уже существует, а группа по исследованию цифровых денег полностью проработала блокчейн-архитектуру для нее. В НБК отмечают, что цифровая валюта уже готова к запуску. CBDC будет использовать двухуровневую операционную структуру. На верхнем уровне будет находиться Народный банк, а на втором – коммерческие банки. Система двойной поставки удовлетворяет условиям огромной страны. Она может использовать существующие ресурсы для повышения энтузиазма коммерческих банков и постепенного ввода в обращение цифровой валюты.
Как видно, уже готов даже механизм применения новой валюты. Правда, есть пока несколько проблем, которые нужно решить перед ее запуском. К примеру, большие интервалы задержки, низкая эффективность традиционных финансовых систем и принципы регулирования в других государствах могут замедлить ввод цифровой валюты в обращение. Но НБК твердо намерен заменить цифровой валютой наличные деньги и обещает, что это не повлияет на денежно-кредитную политику и срочные вклады.
Примечательно, что Китай стремится к введению собственной цифровой валюты после пяти лет раздумий. Ранее НБК запрещал осуществлять торговые операции с криптовалютами, а также проводить ICO. В стране закрылось 88 криптовалютных бирж и остановлено 85 ICO. Хотя с конца 2017 года страна была признана одним из ключевых рынков для криптовалюты в мире. Но геополитическое напряжение в мире привело к тому, что Пекин изменил свое отношение к криптовалютам.
А вот Новая Зеландия уже разрешила выдавать зарплату сотрудникам в криптовалютах. Соответствующее постановление налогового управления страны вступает в силу 1 сентября и будет действовать в течение трех лет. Теперь работник может получать зарплату (или часть) в криптовалютных активах за услуги, предоставляемые в рамках трудового договора на заранее установленную сумму на регулярной основе. Также допускается получение премии, бонусов, комиссионных и чаевых в виде цифровых валют. Эти выплаты будут соответствовать фиксированной сумме в обычных деньгах (например, в новозеландских долларах). При этом выбранная криптовалюта должна быть привязана хотя бы к одной из национальных валют, а сотрудник должен быть в состоянии свободно обменять ее на стандартное средство платежа. Процедура уплаты подоходного налога работодателем практически не отличается от существующей. Зарплата, выплачиваемая в криптовалюте, рассматривается как доход, соответствующая часть которого передается фискальной службе.
Следует отметить, что на сегодняшний день выплаты в криптовалютах осуществляются также в Японии. Криптосфера в стране законодательно урегулирована, а криптовалюты имеют статус законного платежного средства. Кроме того, некоторые компании, и не только из Новой Зеландии, выплачивают сотрудникам часть зарплаты в криптовалюте, например, GMO Internet, Wirex и Buffer. Но это все не носит системного характера. А в Азербайджане и других странах СНГ правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга пока не определен вообще.
Подводя итоги, хочется еще раз напомнить, что сегодня в мире известно немало криптовалют, которые никак не могут найти широкого выхода на рынок. Даже стремление Facebook к созданию криптовалюты Libra вызвало обеспокоенность у глобальных центральных банков, включая НБК, который заявил, что цифровой актив должен быть поставлен под контроль центробанка, чтобы предотвратить потенциальные валютные риски и защитить авторитет монетарной политики. Но в отличие от децентрализованных предложений, основанных на блокчейне, виртуальная валюта НБК предназначена для того, чтобы дать Пекину больший контроль над своей финансовой системой. В этом и кроятся тайны всеобщего ограничения децентрализованных криптовалют, ни одна страна сегодня не может себе позволить их внедрение. Неконтролируемые деньги, будь они даже виртуальные, могут доставить слишком много головной боли.