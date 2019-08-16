Эльдар Алиев, отдел экономики 17:28

Как и прогнозировал haqqin.az, каждая заявка на криптовалюту без привязки к конкретным странам, обречена. Даже Libra, заявленная таким гигантом, как Facebook Inc., была встречена в штыки центробанками ведущих стран и международными финансовыми институтами. Но стремление мировой общественности к замене бумажных купюр на криптовалюту делает свое дело. И о виртуальной валюте говорят уже конкретные страны, которые вполне спокойно внедряют ее на своей территории.

Так, Народный банк Китая объявил, что уже близок к выпуску собственной криптовалюты. Правда, конкретные сроки еще не названы, но в КНР работают над созданием национального цифрового актива с прошлого года. Прототип эмитированной центробанком цифровой валюты (CBDC) уже существует, а группа по исследованию цифровых денег полностью проработала блокчейн-архитектуру для нее. В НБК отмечают, что цифровая валюта уже готова к запуску. CBDC будет использовать двухуровневую операционную структуру. На верхнем уровне будет находиться Народный банк, а на втором – коммерческие банки. Система двойной поставки удовлетворяет условиям огромной страны. Она может использовать существующие ресурсы для повышения энтузиазма коммерческих банков и постепенного ввода в обращение цифровой валюты. Как видно, уже готов даже механизм применения новой валюты. Правда, есть пока несколько проблем, которые нужно решить перед ее запуском. К примеру, большие интервалы задержки, низкая эффективность традиционных финансовых систем и принципы регулирования в других государствах могут замедлить ввод цифровой валюты в обращение. Но НБК твердо намерен заменить цифровой валютой наличные деньги и обещает, что это не повлияет на денежно-кредитную политику и срочные вклады. Примечательно, что Китай стремится к введению собственной цифровой валюты после пяти лет раздумий. Ранее НБК запрещал осуществлять торговые операции с криптовалютами, а также проводить ICO. В стране закрылось 88 криптовалютных бирж и остановлено 85 ICO. Хотя с конца 2017 года страна была признана одним из ключевых рынков для криптовалюты в мире. Но геополитическое напряжение в мире привело к тому, что Пекин изменил свое отношение к криптовалютам.