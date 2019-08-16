Демонстранты покинули улицы Гонконга

Полицейские вытеснили отдельные группы митингующих из района Монгкок в материковой части города, не вступая с ними в столкновения. В настоящее время ситуация в городе спокойная, сведений о беспорядках к этому часу не поступало.

Демонстранты в Гонконге в субботу вечером завершили очередные антиправительственные акции протеста, которые обошлись без серьезных инцидентов. Об этом сообщает местное телевидение, передает ТАСС.

Тысячи одетых в черное оппозиционеров днем собрались в районах Тогуайвань и Хун Хом. Однако часть продемократических активистов сошла с маршрутов шествия и выдвинулась в кварталы Принс Эдвард и Монгкок, где они начали осаждать полицейский участок, слепить стражей порядка лазерными указками и попытались перекрыть улицы. Вооруженные щитами и резиновыми дубинками полицейские вышли навстречу и без особых усилий сместили демонстрантов с крупной улицы Нэтан-роуд в прилегающие переулки, а затем те разошлись по домам.

Между тем тысячи проправительственных активистов провели в центре города крупный патриотический митинг в поддержку властей и полиции. Участники акции держали китайские флаги, спели гимн и осудили радикальных активистов за провокации, насилие и беспорядки. Мероприятие было организовано "Альянсом защиты Гонконга" и собрало, как утверждается, до 476 тыс. человек.

Масштабный митинг намечен на воскресенье в районе Козуэй-бэй на острове Гонконг. Организаторы акции из продемократического движения "Гражданский фронт за права человека" рассчитывают собрать до 300 тыс. человек. Мероприятие планируется начать в 15:00 по местному времени в парке Виктория и завершить в деловом центре. Полиция не одобрила заявку на данный маршрут шествия, но разрешила протестующим остаться в парке.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.