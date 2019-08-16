Judo Club 2012 выиграл чемпионат Азербайджана
В Спортивном олимпийском центре «Серхедчи» прошел чемпионат Азербайджана по дзюдо среди спортсменов не старше 23 лет.
В соревнованиях приняли участие 347 дзюдоистов и дзюдоисток из 51 клуба. 1-е место в общекомандном зачете заняла команда Judo Club 2012, завоевавшая 13 медалей – 4 золота, 6 серебряных наград и 3 бронзовые. Чемпионами стали Эльчин Гусейнов (66 кг), Самир Агаев (81 кг), Диана Шоранова (63 кг) и Аида Бахышова (70 кг).
2-е место в чемпионате заняли дзюдоисты «Нефтчи», 3-е место у «Атиллы».