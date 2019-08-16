В Казахстане женщина родила дочь и сына с разницей в два с половиной месяца

Жительница Уральска в Казахстане 29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца, сообщило Министерство здравоохранения страны.

"В перинатальном центре Уральска произошел уникальный случай. Двадцатидевятилетняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца. Дочь Лилии родилась на сроке 25 недель, а спустя два месяца и 16 дней родился и долгожданный сынишка", - говорится в сообщении министерства на странице в Facebook.

Как пояснили в ведомстве, столь необычный случай объясняется анатомической особенностью организма женщины, а именно двойной маткой.

"По статистике, в таких случаях шансы на рождение живого ребенка равны 1 на 50 миллионов. Но благодаря профессионализму врачей перинатального центра у мамы и малышей все хорошо", - говорится в сообщении Минздрава.

Родившаяся на 25 неделе беременности девочка появилась на свет весом 850 граммов и ростом 42 сантиметра, вес сына – 2,9 килограмма, его рост – 50 сантиметров.