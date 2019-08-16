Глава Еврокомиссии прервал отпуск ради срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск и направился в Люксембург на срочную операцию. Об этом сообщает пресс-служба ЕК.
«Председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру пришлось сократить отпуск в Австрии по медицинским причинам», - говорится в сообщении.
В Люксембурге Юнкеру будет хирургически удален желчный пузырь.
Означенный пост он занимает с 2014 года. Преемница Юнкера уже определена. Ею станет Урсула фон дер Ляйен, до 2019 года возглавлявшая Министерство обороны Германии.