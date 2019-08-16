Китай решил поддержать Евросоюз в строительстве Транс-Каспийского газопровода. Консорциум компаний ЕС и КНР выразил готовность реализовать громкий проект, который может изменить позиции стран, в чьи границы входит бассейн Каспийского моря.

Напомним, планируемый подводный газопровод должен связать город Туркменбаши в Туркменистане с Баку в Азербайджане. Согласно некоторым источникам, также предусматривается подключить в сеть газопровод из Тенгиз в Казахстане и соединить его с Туркменбаши. Данный подводный газопровод предусматривает транспортировку природного газа из Туркменистана и Казахстана через Азербайджан в Турцию и Грузию и далее в страны — члены Европейского Союза. Данный газопровод также считается частью расширения Южного газотранспортного коридора.

Отметим, что на прошлой неделе правительства России и Ирана, исходя из мотивов защиты экологии, выступили против строительства Транскаспийского газопровода.

Консорциум европейских и китайских компаний, включающий Edison Technologies GmbH, MMEC Mannesmann GmbH, Air Liquide Global E&C Solutions (ЕС) совместно с SINOPEC Engineering Group (КНР) выразил желание построить 300 км подводного газопровода. Он предусматривает поставку 30 млрд кубометров газа ежегодно на протяжении 30 лет. Об этом было объявлено по итогам встречи представителей консорциума с зампредседателя Кабмина Туркмении по нефти и газу Мыратгелди Мередовым и советником президента страны по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаевым.

В рамках работы над проектом, помимо прокладки трубопровода, консорциум готов спроектировать и построить необходимую инфраструктуру, включая газоочистительные заводы и компрессионные станции. Также компании пробурят необходимое количество газовых скважин «под ключ».

Основным клиентом газа, который может пойти из Туркменистана по новому потенциальному пути, станет Европа. Она заинтересована в альтернативе российскому и иранскому газу, так как это диверсифицирует поставки, сделает ЕС менее зависимым от старых поставщиков и поможет сбить цены.