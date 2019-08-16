ДТП с автобусом в России: десятки пострадавших

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Перми выросло с 22 до 32. Информация об этом опубликована на сайте Минздрава Пермского края в субботу, передает ТАСС.

"По информации Министерства здравоохранения Пермского края, по состоянию на 20:20 один пассажир погиб, госпитализированы 32 пострадавших, из них 10 детей (девять в состоянии средней степени тяжести, у одного ребенка тяжелое состояние), 22 взрослых (у пяти из них тяжелое состояние)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, пострадавших доставили в Пермскую краевую клиническую детскую больницу, Городскую клиническую больницу №4, Пермскую краевую клиническую больницу, Городскую больницу №6 и Больницу им. Гринберга.

Днем в субботу автобус "НефАЗ", ехавший из центра города в микрорайон "Гайва", врезался в бетонную стену здания компании "ЖБК-7", получив значительные повреждения: у него выбиты стекла, из автомобиля выпали поручни и вещи пассажиров. При этом, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, маршрутный автобус въехал в стену строительного магазина. По предварительной версии властей города, ДТП произошло из-за неисправности автобуса.

Дождя на момент происшествия не было. Авария произошла на правобережной стороне города в 18 км от центра, движение транспорта в районе ДТП не затруднено.