Тренера сборной России могут дисквалифицировать из-за расистского жеста

Международная федерация волейбола (FIVB) открыла дисциплинарное дело в отношении старшего тренера сборной России Серджио Бузатто за скандальный жест после матча со сборной Кореи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Решение о возможном наказании Бузатто будет принято 20 августа на заседании дисциплинарной комиссии. Всероссийская федерация волейбола направила в FIVB предложение дисквалифицировать тренера на две игры сборной.

Агентство напоминает, что Бузатто показал жест с растянутыми веками после победной игры женской сборной России с Кореей в рамках олимпийского отборочного турнира 4 августа. В Корейской федерации волейбола сочли действия итальянского специалиста расистскими.