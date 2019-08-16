Мехрибан Алиева: «Единственный, неповторимый, великий» фото
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в соцсети Instagram почтила память Муслима Магомаева.
«Единственный, неповторимый, великий», - этими словами Мехрибан Алиева помянула великого певца.
Отметим, сегодня исполняется 77 лет со дня рождения выдающегося певца, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева.
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✔️ Yeganə, təkrarolunmaz, dahi Müslüm Maqomayev. ✔️ Единственный, неповторимый, великий Муслим Магомаев.