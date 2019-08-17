ВВС США провели разведку у российских границ

Разведывательный беспилотник ВВС США изучил российское побережье Черного моря. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar в Twitter, пишет «Лента.ру».

Отмечается, что судно Global Hawk взлетело с итальянской авиабазы в субботу, 17 августа, утром. Изначально летательный аппарат провел мониторинг на линии разграничения в Донбассе, а затем полетел в сторону российских границ.

Также с греческого полигона в 12:10 по московскому времени поднялось воздушное судно радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion. Согласно опубликованным данным, он, выполняя разведывательный полет у Черноморского побережья России, приблизился к береговой линии на 32 километра.