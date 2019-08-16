Икрам Нур, автор haqqin.az 00:11

Подразделения сирийской армии восстановили контроль над южной частью провинции Идлиб. Там был ликвидирован последний оплот террористической организации «Джебхат-ан-Нусра» и других бандформирований.

Как сообщается официальными источниками в Дамаске, сирийским военным удалось отбить у боевиков деревни Кафр-Эйн, Хирбет-Муршед, Аль-Ментар и Таль-Аас. В результате проведенных военных операций размещенные в регионе террористические группировки понесли большие потери людей и вооружения. Те же источники утверждают, что сирийские армейские подразделения, действующие в районе Сукейке и холма Тель-Сукейк на юге Идлиба, ликвидировали большое число боевиков в Тал-Раи и по периметру Ат-Тамана. При этом среди террористических группировок произошла массовая паника. Словом, по мнению Дамаска, все замечательно, «мы наступаем по всем направлениям - танки, пехота, огонь артиллерии», а с воздуха - российская авиация. При этом за кадром официальных сообщений остается все самое интересное - почему именно сейчас, кто идет в первых рядах наступающих и чем все закончится. Но - давайте по порядку. Почему наступление ведется именно сейчас? Если быть точным, то наступление на Идлиб ведется с апреля нынешнего года. И до августа оно развивалось черепашьими темпами, поскольку закрепившиеся в провинции Хама «неоднократно разгромленные террористы» с легкостью отбивали все попытки их атаковать.

Сейчас ситуация изменилась. Анкара готовится к продвижению на сирийские территории восточнее Ефрата, а потому ей требуется подтянуть туда лояльные Турции силы оппозиции - которые и составляли костяк сил, оборонявших Идлиб. Естественно, что Дамаск - а точнее, командование российского контингента и руководство проиранских прокси - решили воспользоваться моментом, атаковать группировку противника, лишившуюся двух третей личного состава. Причем - личного состава наиболее подготовленного, хорошо оснащенного и мотивированного. Отсюда и успехи, и высокий темп наступления. Означает ли наступление на Идлиб, который контролировался протурецкими формированиями оппозиции, конфликт в отношениях между Анкарой с одной стороны и Москвой с Тегераном - с другой? Нет, не означает, поскольку формально, согласно Астанинским соглашениям 2018 года, Идлиб находится в российской зоне деэскалации. Поэтому сейчас Москва пытается «вернуть свое», поскольку почти полтора года Турция не прилагала особых усилий, чтобы повлиять на закрепившихся в Идлибе представителей оппозиции. При этом речь здесь не о коварстве Анкары, а о том, что иранская и российская стороны отказывались покидать часть турецкой «зоны», район Африна, курдский анклав, имеющий для Турции принципиальное значение. Сейчас сторонам, к счастью, удалось договориться. Правда, если Африн переходит в турецкую зону деэскалации без особых проблем, то за Идлиб еще предстоит повоевать с теми оставшимися там группировками, которым идти, по большому счету, больше некуда.

И они готовы дать «последний и решительный бой» наступающим, действуя при этом вполне тактически грамотно - сдавая атакующей стороне малозначимые населенные пункты, усиленно укрепляя при этом свои оборонительные позиции вокруг Идлиба. Являются ли успехи наступления сирийской армии на Идлиб свидетельством того, что вооруженные силы Сирийской Арабской Республики возродились? Заявления Дамаска о том, что наступление на Идлиб ведется силами правительственных войск - это сильно приукрашивать ситуацию. Сирийские части представлены там соединениями, которые один из экспертов метко назвал «селфи-войсками» - 5-м армейским корпусом, который формировался российскими военными советниками, широко распиаренными отрядами «Силы Тигра», которые за несколько месяцев боев в районе Идлиба потеряли почти половину личного состава и «сборной солянкой» из других подразделений. Их боевые качества не слишком высоки, сирийская армия как организованная сила «кончилась» к началу 2014 года, а то, что у Дамаска есть сейчас - это, за несколькими исключениями, которые расквартированы в сирийской столице, по большей части «эрзац» и «пушечное мясо». Поэтому основную тяжесть наступления выносят на себе части российского спецназа, отряды движения "Хезболлах" и иранские парамилитары вроде бригады «Лива аль-Кудс». Ну и российские и сирийские ВВС, естественно, поскольку господство в воздухе и отсутствие у противника серьезной ПВО позволяет наступающим подавлять узлы сопротивления.