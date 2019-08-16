В Кабуле на свадьбе прогремел взрыв

Взрыв прогремел в одном из свадебных залов на западе Кабула, сообщается о пострадавших, передает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя министерства внутренних дел Афганистана.

Как заявил представитель МВД страны Нусрат Рахими, взрыв произошел в 22.40 по местному времени. По словам очевидцев, в это время в зале проходило празднование свадьбы, на котором присутствовали десятки человек.

По словам Рахими, пострадавших были доставлены в больницу, однако информация о числе жертв будет объявлена позже.