Конспирология имени смерти секс-маньяка Эпштейна наша реплика, "за бортом недели"
Ну а пока мир на этой неделе переживал Кашмир, Гонконг, Сирию, Йемен и другие проблемы, в Америке горячо обсуждали животрепещущий вопрос - самостоятельно ли повесился миллиардер и секс-маньяк Джеффри Эпштейн в камере нью-йоркского централа или все же самоубиться ему помогли.
Произошла обычная для общественного сознания штука - пытливый разум обывателя не ищет легких путей, а потому смерть известных персон непременно рассматривает исключительно с позиций конспирологии. Ну вот не могут они просто так умереть или самоубиться - смерть их является исключительно результатом заговора.
Так произошло и с самоубийством Джеффри Эпштейна, который в свободное от зарабатывания миллионов на Уолл-стрит время еще и «немножко» сутенерствовал с несовершеннолетними, регулярно поставляя это «свежее мясо» своим друзьям из высшего общества, причем - не только американского.
Сам факт его смерти стал бы главной темой новостных выпусков и ток-шоу. Не говоря уже о том количестве «узких экспертов по самому широкому кругу вопросов», которые заработали бы на небольшую баночку икры для бутерброда, рассказывая о том, каким он парнем был. А также о том, как его смерть в целом повлияет на экономическую ситуацию в мире. Ну и на инвестиционный климат Южной Пендузии - в частности.
А тут - самоубийство. Да еще сопровождавшееся воистину кошмарными обстоятельствами - надзиратели заснули, нарушив инструкцию о том, что ситуацию в камере Эпштейна нужно мониторить каждые полчаса. В его особняке была найдена картина - именно картина, кстати, а не фотография, как поспешили сообщить некоторые журналисты - на которой шаловливый экс-президент Билл Клинтон изображен в женском платье и на высоких каблуках. Первичный осмотр тела выявил у него какие-то странные переломы, которые ряду СМИ, в том числе и редакции почтенной Washington Post, показались подозрительными. Там ведь через одного профессиональные патологоанатомы и дипломированные судмедэксперты, уж они-то в вопросе досконально разбираются.
Словом, в общественном сознании щелкнуло - и понеслось. Это ведь только в классических детективах имя убийцы становится известно на последних страницах. А в реальной жизни каждый журналист и эксперт - Пуаро, Шерлок Холмс и мисс Марпл одновременно, в полном соответствии с народной мудростью о том, что «в поле каждый суслик - агроном».
Поэтому нет ничего удивительного, что выводам судебных медэкспертов, производившим вскрытие тела секс-миллиардера, не поверили. «Власти скрывают», кто бы сомневался.
То, что с этими выводами согласился нанятый адвокатами самоубившегося независимый патологоанатом - тоже никого не убедило. Даже самих адвокатов - очень уж им не хочется, чтобы дело прекратилось, с чего же им тогда питаться, на чем зарабатывать. А так - Эпштейн мертв, но наследство-то живет, с него и выплатят.
Тем более, что вокруг этого наследства уже разгорается нешуточная борьба. «Внезапно» появились ранее неизвестные жертвы Эпштейна, которые раньше, когда его посадили первый раз, когда привлекли во второй - упорно молчали. Ну а теперь - вышли, как говорится, из тени. И заговорили, причем - громко и не отказывая себе в размерах потребной им компенсации - 100 миллионов долларов, не меньше. И у каждой из этих жертв - свои адвокаты, которые свои гонорары уже распланировали.
Но - вернемся к конспирологии. Простое самоубийство Эпштейна, а так все и обстояло, нет никаких доказательств обратного - оно ведь никому не выгодно. Среди политиков есть те, кто страсть как хотел бы «пристегнуть» к делу Эпштейна демократов, Дональда Трампа, британского принца Эндрю и так далее - выбор зависит от политической ориентации. Были знакомы - значит крутили вместе темные делишки. Испугались разоблачений - потому и, собравшись вместе, повесили в камере.
Масс-медиа простое самоубийство тоже не вдохновляет - это сколько же ток-шоу и газетных расследований не состоится, какие доходы от рекламы ускользают.
Даже книгоиздатели в убытке. Они-то уже представляли себе тиражи бестселлеров с кричащими заголовками - документальное расследование «Загадка секс-миллиардера», мемуары свидетельниц «В постели с монстром Эпштейном», «Я видела маньяка без одежды», ну и так далее.
Поэтому, подозреваю, конспирология имени смерти Джеффри Эпштейна не только в ближайшее время не схлынет, но и будет принимать все более идиотические формы. Его самоубийство - прекрасный повод для прибыльного шоу, где даже самый захудалый фрик имеет шанс на минуту славы и скромный гонорар. А в Штатах такой шанс упускать не принято. Так что, дайте срок - и мы еще о связях Эпштейна с пришельцами узнаем.