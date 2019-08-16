Ну а пока мир на этой неделе переживал Кашмир, Гонконг, Сирию, Йемен и другие проблемы, в Америке горячо обсуждали животрепещущий вопрос - самостоятельно ли повесился миллиардер и секс-маньяк Джеффри Эпштейн в камере нью-йоркского централа или все же самоубиться ему помогли.

Произошла обычная для общественного сознания штука - пытливый разум обывателя не ищет легких путей, а потому смерть известных персон непременно рассматривает исключительно с позиций конспирологии. Ну вот не могут они просто так умереть или самоубиться - смерть их является исключительно результатом заговора.

Так произошло и с самоубийством Джеффри Эпштейна, который в свободное от зарабатывания миллионов на Уолл-стрит время еще и «немножко» сутенерствовал с несовершеннолетними, регулярно поставляя это «свежее мясо» своим друзьям из высшего общества, причем - не только американского.

Сам факт его смерти стал бы главной темой новостных выпусков и ток-шоу. Не говоря уже о том количестве «узких экспертов по самому широкому кругу вопросов», которые заработали бы на небольшую баночку икры для бутерброда, рассказывая о том, каким он парнем был. А также о том, как его смерть в целом повлияет на экономическую ситуацию в мире. Ну и на инвестиционный климат Южной Пендузии - в частности.

А тут - самоубийство. Да еще сопровождавшееся воистину кошмарными обстоятельствами - надзиратели заснули, нарушив инструкцию о том, что ситуацию в камере Эпштейна нужно мониторить каждые полчаса. В его особняке была найдена картина - именно картина, кстати, а не фотография, как поспешили сообщить некоторые журналисты - на которой шаловливый экс-президент Билл Клинтон изображен в женском платье и на высоких каблуках. Первичный осмотр тела выявил у него какие-то странные переломы, которые ряду СМИ, в том числе и редакции почтенной Washington Post, показались подозрительными. Там ведь через одного профессиональные патологоанатомы и дипломированные судмедэксперты, уж они-то в вопросе досконально разбираются.

Словом, в общественном сознании щелкнуло - и понеслось. Это ведь только в классических детективах имя убийцы становится известно на последних страницах. А в реальной жизни каждый журналист и эксперт - Пуаро, Шерлок Холмс и мисс Марпл одновременно, в полном соответствии с народной мудростью о том, что «в поле каждый суслик - агроном».