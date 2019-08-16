Мэр Оттавы признался в гомосексуальности

Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в гомосексуальности. Каминг-аут он совершил в колонке изданию Ottawa Citizen.

58-летний Уотсон рассказал, что долго боролся с решением быть открытым геем и сомневался, как признание повлияет на его отношения с семьей, друзьями и политическими сторонниками.

Он пояснил, что рассказать об этом «лучше поздно, чем никогда».

«Я – гей. Ну вот, я сказал это или, скорее, написал это. Чтобы озвучить эти два слова, мне потребовалось почти 40 лет», — написал Уотсон.

Он сообщил, что жалеет, что не сделал этого раньше.