При взрыве на афганской свадьбе погибли 40 человек

Несколько десятков человек стали жертвами взрыва на свадьбе в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает издание Tolonews.

Причиной взрыва на свадьбе в столице Афганистана Кабуле стал подорвавший себя террорист-смертник. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел страны Нусрат Рахими подтвердил информацию о том, что случившееся было терактом. Движение «Талибан» отвергло свою причастность к произошедшему.

По данным издания, в результате погибли не менее 40 человек, около ста получили ранения.