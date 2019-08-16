В России хотят урезать зарплату курильщикам

Российским работодателям следует ввести ограничительные меры, чтобы бороться с курением работников. С соответствующим предложением выступил Минздрав в корпоративной модельной программе «Укрепление здоровья работающих», опубликованной на сайте ведомства.

Согласно документу, работодателям следует оценить трудопотери и материальные издержки, связанные с курением сотрудников, и разработать инструмент сокращения потребления табака, применяя финансовые поощрения или штрафные санкции. «Калькулятор позволит рассчитать также размер сокращения заработной платы в зависимости от количества перекуров и потраченного на них времени, а также экономическую выгоду при отказе от курения сотрудников», — указано в тексте.

Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.