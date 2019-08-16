Бурджанадзе назвала ошибкой выход Грузии из СНГ

Она призналась, что не увидела пользы от этого решения.

«Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест. В политике такие решения ничего хорошего не приносят», — заявила Бурджанадзе.

Она добавила, что в СНГ была возможность общаться с представителями других членов организации, в том числе из России. Бурджанадзе назвала произошедшее ошибкой, поскольку членство в СНГ не было нарушением суверенитета страны.

Грузия перестала быть членом Содружества 18 августа 2009 года.