Армянский депутат: Патрушев предупредил Пашиняна из-за Карабаха
Скандальное выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время митинга в Ханкенди вызвало негативную реакцию не только в Азербайджане, но и в самой Армении.
Так депутат армянского парламента, член Республиканской партии Армении Арташес Гегамян в своей статье, опубликованной в издании Regnum, называет выступление Пашиняна «открытой провокацией». По его словам, это провокационное заявление Пашиняна подталкивает Армению к новой войне.
В обширной статье армянского депутата приводятся многочисленные факты авантюрной политики Никола Пашиняна и его команды, а также их действия, направленные на ухудшение отношений с Россией. Армянский политик отмечает, что своими провокационными заявлениями о «миацуме» Никол Пашинян создал благоприятную почву для того, чтобы Азербайджан начал военное наступление на Нагорный Карабах.
Политик напоминает, что Никол Пашинян готовится повторить свои заявления о «миацуме» и о том, что «Карабах – это Армения» во время своего визита в США, который запланирован на сентябрь. Таким образом, Никол Пашинян пытается заручиться поддержкой армянской диаспоры.
«Подлинный замысел сего ожидаемого действа один — заручиться поддержкой якобы всего армянства в вопросе воссоединения Армении и Нагорного Карабаха. Можно подумать, что сей акт будет кому-то из одиннадцатимиллионного армянства не по душе. А возможные кровавые последствия сей политической авантюры и ответственность за нее Никол Воваевич постарается сбросить с себя на весь армянский народ. Я знаю, сколь подло может быть в дальнейшем интерпретировано то, о чем я пишу. Увы, такова правда, ибо своим этим лозунгом Н. Пашинян фактически свел на нет само существование Минской группы ОБСЕ, более того, проигнорировал призывы президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые в течение последних десяти лет пять раз выступали с совместными заявлениями по мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта», - говорится в статье.
Арташес Гегамян отмечает, что если 1 марта 2008 года Н. Пашинян и его сотоварищи своими провокационными призывами привели к гибели 10 граждан Армении, а сейчас виноватых за это преступление ищут на стороне, то его нынешняя провокационная речь может иметь куда более кровавые последствия.
«Поэтому я склонен к мысли, что визит секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева преследовал одну единственную цель — предостеречь нынешнее политическое руководство Армении от дальнейших провокаций, которые могут ввергнуть регион Закавказья в крупномасштабную кровопролитную войну», - говорится в статье.
Отметим, что Арташес Гегамян является видным партийным функционером и близким сторонником экс-президента Сержа Саргсяна. И поэтому эту статью можно расценивать и как позицию самого Сержа Саргсяна. Ведь при всей своей жесткой позиции Серж Саргсян никогда не позволял себе говорить, что «Карабах – это Армения». Он понимал, что подобные провокационные заявления ставят крест на переговорном процессе и сводят на нет усилия и роль Минской группы.