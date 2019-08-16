Армянский депутат: Патрушев предупредил Пашиняна из-за Карабаха

Так депутат армянского парламента, член Республиканской партии Армении Арташес Гегамян в своей статье, опубликованной в издании Regnum, называет выступление Пашиняна «открытой провокацией». По его словам, это провокационное заявление Пашиняна подталкивает Армению к новой войне.

Скандальное выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время митинга в Ханкенди вызвало негативную реакцию не только в Азербайджане, но и в самой Армении.

В обширной статье армянского депутата приводятся многочисленные факты авантюрной политики Никола Пашиняна и его команды, а также их действия, направленные на ухудшение отношений с Россией. Армянский политик отмечает, что своими провокационными заявлениями о «миацуме» Никол Пашинян создал благоприятную почву для того, чтобы Азербайджан начал военное наступление на Нагорный Карабах.

Политик напоминает, что Никол Пашинян готовится повторить свои заявления о «миацуме» и о том, что «Карабах – это Армения» во время своего визита в США, который запланирован на сентябрь. Таким образом, Никол Пашинян пытается заручиться поддержкой армянской диаспоры.

«Подлинный замысел сего ожидаемого действа один — заручиться поддержкой якобы всего армянства в вопросе воссоединения Армении и Нагорного Карабаха. Можно подумать, что сей акт будет кому-то из одиннадцатимиллионного армянства не по душе. А возможные кровавые последствия сей политической авантюры и ответственность за нее Никол Воваевич постарается сбросить с себя на весь армянский народ. Я знаю, сколь подло может быть в дальнейшем интерпретировано то, о чем я пишу. Увы, такова правда, ибо своим этим лозунгом Н. Пашинян фактически свел на нет само существование Минской группы ОБСЕ, более того, проигнорировал призывы президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые в течение последних десяти лет пять раз выступали с совместными заявлениями по мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта», - говорится в статье.

Арташес Гегамян отмечает, что если 1 марта 2008 года Н. Пашинян и его сотоварищи своими провокационными призывами привели к гибели 10 граждан Армении, а сейчас виноватых за это преступление ищут на стороне, то его нынешняя провокационная речь может иметь куда более кровавые последствия.