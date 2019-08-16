Глава Генштаба Великобритании об усилении российского влияния

Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны. Об этом пишет «Военное обозрение» со ссылкой на британские СМИ.

По его словам, влияние России усиливается в странах третьего мира, в Африке, поэтому западные страны должны предоставлять этим государства военную поддержку, чтобы переориентировать их на себя.

«…мне кажется, они также могут заставить страны почувствовать, что Россия, вероятно, является лучшим союзником или лучшей ставкой с точки зрения поддержки, чем Запад», — сказал Картер.

Он заявил, что «российская угроза» оказалась серьезнее, чем предполагалось в 2015 году. Картер заметил, что однозначного решения этой проблемы в настоящее время нет, но можно усилить контрразведывательную деятельность и инвестировать больше средств в модернизацию армии страны.