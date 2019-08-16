Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, инцидент произошел в селе Сарытепе. От полученных ожогов скончался двухлетний мальчик. 24-летняя жена и 54 летняя теща мужчины в критическом состоянии доставлены в Центральную районную больницу Шамкира.

Прошлой ночью в Шамкире пьяный мужчина сжег дом своей тещи, в результате чего погиб его двухлетний сын.

По словам пресс-секретаря Минздрава Парвиза Абубекирова, местные врачи после оказания первой медицинской помощи приняли решение об отправке пострадавших женщин в Баку, чтобы им оказали специализированную медицинскую помощь.

В настоящее время, их везут в Баку на специально оборудованной машине скорой помощи. 24-летняя женщина получила ожоги 70% тела, а ее мать – 50%.

Для оказания им соответствующей медицинской помощи в Городскую больницу №5 приглашены специалисты, занимающиеся тяжелыми ожогами. Лечение пострадавших взято под контроль Министерством здравоохранения.