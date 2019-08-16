В Нефтчале повесился 24-летний мужчина

В селе Бала Сурра Нефтчалинского района повесился 24-летний мужчина, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Мужчина повесился в недостроенной бане во дворе своего дома. Перед смертью он оставил записку, в которой просил никого не винить в своей смерти. В записке он также называет свою жизнь бессмысленной и поэтому не хочет дальше жить.

Сообщается, что молодой человек накануне ночью вернулся со свадьбы, а утром рано решил свести счеты с жизнью. Местные жители характеризуют его как спокойного и очень воспитанного человека.