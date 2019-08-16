В Baku Medical Plaza рак шейки матки выявляют на 2 года раньше

Тамилла Алиева, собкор 13:35

Рак шейки матки коварная болезнь. Это одна из наиболее частых злокачественных опухолей в современном мире. Ежегодно в мире раком шейки матки заболевают свыше 500 000 женщин. В России, к примеру, эта напасть на втором месте среди онкогинекологических заболеваний. В развитых странах эта болезнь по риску смерти занимает восьмое место, тогда как в развивающихся странах она уже во втором ряду. Это связано с тем, что в развитых странах систематически проходят обследования на рак шейки матки, что помогает предотвращать развитие этой болезни и снижает риск смерти. Все эти обстоятельства диктуют необходимость больше информировать общественность о причинах и методах ее профилактики. Как же обстоит ситуация в Азербайджане? Об этом haqqin.az рассказывает лучший специалист Baku Medical Plaza по женским болезням и родам Олджай Тургут.

- Статистика показывает, что в 75% случаях рака шейки матки можно избежать, если своевременно поставить диагноз. А для этого женщины должны регулярно посещать гинеколога для профилактики и ранней диагностики, даже при отсутствии каких-либо жалоб. Ведь рак шейки матки проявляется не сразу. Сначала развиваются дораковые заболевания. То есть рак развивается в течение 10-20 лет. Поэтому именно на ранней диагностике и своевременном лечении дораковых заболеваний шейки матки основывается вторичная профилактика рака. К сожалению, в Азербайджане женщины, как и более сильная половина населения, избегают профилактических осмотров. Чтобы выявить болезнь до ее появления, каждая женщина после замужества должна не менее одного раза в два года проходить соответствующие тесты. Наша цель как раз и заключается в выявлении на раннем этапе клеток, которые могут перерасти в рак, и предотвратить или, по крайней мере, помешать развитию болезни. А для этого у нас имеются все условия, но особенно хочется остановиться на уникальном аппарате LuViva.