В Baku Medical Plaza рак шейки матки выявляют на 2 года раньше
Рак шейки матки коварная болезнь. Это одна из наиболее частых злокачественных опухолей в современном мире. Ежегодно в мире раком шейки матки заболевают свыше 500 000 женщин. В России, к примеру, эта напасть на втором месте среди онкогинекологических заболеваний. В развитых странах эта болезнь по риску смерти занимает восьмое место, тогда как в развивающихся странах она уже во втором ряду. Это связано с тем, что в развитых странах систематически проходят обследования на рак шейки матки, что помогает предотвращать развитие этой болезни и снижает риск смерти. Все эти обстоятельства диктуют необходимость больше информировать общественность о причинах и методах ее профилактики. Как же обстоит ситуация в Азербайджане? Об этом haqqin.az рассказывает лучший специалист Baku Medical Plaza по женским болезням и родам Олджай Тургут.
- Статистика показывает, что в 75% случаях рака шейки матки можно избежать, если своевременно поставить диагноз. А для этого женщины должны регулярно посещать гинеколога для профилактики и ранней диагностики, даже при отсутствии каких-либо жалоб. Ведь рак шейки матки проявляется не сразу. Сначала развиваются дораковые заболевания. То есть рак развивается в течение 10-20 лет. Поэтому именно на ранней диагностике и своевременном лечении дораковых заболеваний шейки матки основывается вторичная профилактика рака.
К сожалению, в Азербайджане женщины, как и более сильная половина населения, избегают профилактических осмотров. Чтобы выявить болезнь до ее появления, каждая женщина после замужества должна не менее одного раза в два года проходить соответствующие тесты. Наша цель как раз и заключается в выявлении на раннем этапе клеток, которые могут перерасти в рак, и предотвратить или, по крайней мере, помешать развитию болезни. А для этого у нас имеются все условия, но особенно хочется остановиться на уникальном аппарате LuViva.
Если обычные тесты дают в норме 70-процентный результат, то с LuViva достигается результат в 99%. А какое значение для здоровья имеет каждый процент, думается, ясно всем. Более того, с этим аппаратом не требуется с тревогой ждать 10-15 дней. LuViva выдает результат можно сказать мгновенно – за 1 минуту. Это не инвазивный (инвазивная процедура связана с проникновением через естественные внешние барьеры организма: кожу и слизистые оболочки), безболезненный и скоростной метод. И особо хочется подчеркнуть, что такая технология в Азербайджане применяется только в Baku Medical Plaza, она дает возможность выявлять рак шейки матки на два года раньше, чем другие методы. Другим важным преимуществом LuViva является то, что он должным образом оценивает клетки, идущие от шейки матки или эндоцервикса (канал шейки матки, соединяющий полость матки и влагалище) к маточным трубам и выявляет раковые клетки.
И, наконец, хочу сообщить всем женщинам, что сама процедура проведения такого обследования занимает меньше времени, чем письменное изложение процесса. Пациент принимает соответствующее положение и speculum (гинекологическое зеркало) вмещается в вагину. После калибровки "Servikal Guide” пропускается через speculum и обеспечивается легкое соприкосновение с шейкой матки. А уникальная технология DySIS Map измеряет всю возникшую патологию и представляет врачам полный и четкий обзор полученной информации в виде карты. Полученные в ходе 1-2-минутного обследования результаты автоматически анализируются, а информации тут же отражаются на экране. Результаты оцениваются в присутствии пациента, в случае необходимости тут же выносится решение по прочим лечебным процедурам. И, поверьте, не стоит подвергать свое здоровье смертельной опасности , достаточно просто пройти это мгновенное обследование…