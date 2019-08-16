Минобороны Азербайджана: Армении не удалось взять под контроль трассу Азербайджан-Грузия

По его словам, армянским военным якобы удалось даже взять под прицел трассу Азербайджан-Грузия.

Армянский военный эксперт Артур Егиазарян написал на своей странице в Facebook, что армянским ВС якобы удалось освободить 140 гектаров территории на границе с Азербайджаном.

Комментируя эту информацию агентству «Спутник Армения», пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что армянские военные улучшают свои позиции, в том числе и в нахчыванском направлении.

"Давайте я не буду называть конкретных гектаров, я сделал заявление в тот же день о том, что если мы не поднимаем такого шума как Азербайджан, это не значит, что мы не улучшаем наши позиции. Это постоянный процесс, он идет в различных направлениях. В том числе это касается и нахчыванского направления", — сказал Ованнисян.

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана заявили haqqin.az, что подобные сообщения не имеют никаких оснований и «вызывают лишь смех».

«Напротив, подразделения азербайджанской армии на всех направлениях фронта держат любое действие противника под прицелом вооружения различного калибра. Действия противника контролируются как визуально, так и специальными техническими средствами наблюдения. Азербайджанская армия в любой момент готова пресечь любое действие противника», - сказали в Минобороны Азербайджана.

«Подобные сообщения вызывают смех. Мы с сожалением относимся к людям, которые распространяют подобные сообщения», - добавили в оборонном ведомстве Азербайджана.