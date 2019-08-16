Brexit может вызвать дефицит продуктов в Британии

Газета The Sunday Times сообщила об угрозе продовольственного кризиса и нехватки топлива в Британии в случае «жесткого» Brexit, то есть, выхода из ЕС без сделки.

Журналисты сделали такой вывод на основе правительственных документов, в которых оценивается степень подготовки страны к «разводу», намеченному на 31 октября.

В частности, речь может идти о дефиците медикаментов, топлива и продуктов из-за ситуации на границе с Ирландией, где массовые протесты могут нарушить работу портов. Перекрытие дорог и задержки на границе способны привести к сбоям в снабжении Лондона и юго-востока Британии.

Кроме того, проблемы с медикаментами на таможне при пересечении пролива Ла-Манш могут привести к общему подорожанию услуг в сфере социального обеспечения.