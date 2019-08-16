Синоптики о погоде на понедельник

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, ветер юго-восточный, сообщает в воскресенье Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем - 32-37, в Баку ночью - 22-24, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70, днем - 30-40 процентов.

На пляжах Абшерона ветер юго-восточный. Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26 градусов тепла, , на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 26-27 градусов тепла.