МВД и Генпрокуратура о страшном убийстве в Шамкире

После поступления информации о пожаре в доме жителя села Сарытепе Ильгара Масимова и обнаружении там тела Ниджата Садыгова (2017 г.р.) сотрудники полиции и прокуратуры немедленно провели осмотр места происшествия.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками полиции и прокуратуры по горячим следам удалось раскрыть убийство в Шамкирском районе. Об этом говорится в совместном сообщении МВД и Генпрокуратуры, поступившем в редакцию haqqin.az.

В ходе неотложных следственных мероприятий было установлено, что в районе трех часов ночи, 18 августа, житель Шамкирского района Эльмар Садыгов (1986 г.р.) вторгся в дом своего тестя и облил бензином свою спящую жену Матанет Масимову (1995 г.р.) и тещу Салтанат Масимову (1964 г.р.). Облив бензином всю комнату, преступник поджег дом.

В результате происшествия погиб спавший в доме Ниджат Садыгов (2017 г.р.), Матанет и Салтанат Масимовы получили многочисленные ожоги.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120,1 (умышленное убийство), 120.2.4, 120.2.9, 29, 120.2.7.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Эльмар Садыгов был задержан и привлечен к следствию. В своих показаниях он признал вину.

По факту продолжаются следственные мероприятия.