Первый вице-президент Мехрибан Алиева вместе с группой выпускников Азербайджанской высшей военной школы имени Гейдара Алиева помянула светлую память шехидов, отдавших свою жизнь за Родину, за освобождение азербайджанских земель от оккупантов. Об этом говорится на официальном аккаунте Мехрибан Алиевой в соцcети Instagram.

«Склоняю голову перед героизмом этих людей. Испытываю чувство гордости за достойных сынов, солдат, офицеров Азербайджана. Их героизм, их имена навеки останутся в истории Азербайджана и в сердцах азербайджанского народа. Да упокоятся их души с миром. Пусть Всевышний всегда оберегает Азербайджан!» - говорится в сообщении.

Мехрибан Алиева в окружении будущих офицеров прошла по Аллее и возложила цветы на могилы шехидов.

Отметим, что данная встреча первого вице-президента с будущими офицерами не была объявлена широкой общественности и СМИ.