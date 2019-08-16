Германия начнет депортировать беженцев за поездки на родину

Мигрантов в Германии будут лишать статуса беженца за поездки на родину. Об этом заявил в интервью газете Bild am Sonntag глава МВД страны Хорст Зеехофер.

«Тот, кто, будучи сирийским беженцем, регулярно ездит в отпуск в Сирию, не может всерьез говорить, что его там преследуют», — сказал он.

По словам чиновника, данная проблема касается в первую очередь выходцев из Сирии, однако МВД будет перепроверять миграционный статус и для других иностранцев, если станет известно, что они посещают родную страну.

Кроме того, Зеехофер напомнил, что Германия депортирует всех сирийских беженцев, «когда ситуация будет позволять».